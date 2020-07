Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 192 casi e 7 vittime. Risalgono i malati, tamponi in calo (Di domenica 5 luglio 2020) Alcuni focolai di Covid si sono manifestati negli ultimi giorni in un'area del Mantovano. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e al momento sono cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio, tra macelli e salumifici, che contano un totale di 68 dipendenti Leggi su ilsole24ore

