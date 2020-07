Coronavirus, ultime notizie. In Sudafrica 10.853 nuovi casi, è record (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono più di 11 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 527mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 5 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – In Sudafrica 10.853 nuovi casi, è record – Il Sudafrica registra il suo più alto aumento giornaliero di casi di Coronavirus, 10.853, per un totale di 187.977 infezioni. Il numero delle vittime sale a 3.026, dopo i 74 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Ore 06.30 – In Brasile più di 1.000 morti per il quinto giorno – Il Brasile, secondo Paese al mondo più colpito dall’epidemia da Coronavirus, per il quinto giorno consecutivo ha registrato ... Leggi su tpi

