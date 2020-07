Coronavirus, ultime notizie – In Italia risale la curva dei nuovi contagi. In Lombardia aumentano i decessi. Zaia: «Anche il governo ha colpe sui contagi» (Di domenica 5 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus, le notizie dal mondoCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, +235 nuovi casi: è il terzo giorno consecutivo oltre quota 200. Torna la paura a Roma e nel Lazio – Il bollettino della protezione civileCoronavirus, diminuiscono i nuovi contagi in Lombardia ma è un giorno nero per le vittime: sono 16, ieri erano state 4Zaia: «Non siamo tutti disciplinati come i giapponesi. Servono scelte forti» Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in una immagine del 12 luglio 2019. ANSA/FILIPPO VENEZIAFocolaio in Veneto, morto il paziente zero serbo. Zaia: «Segnalato alla Procura il diffusore del contagio»Zaia ha perso la pazienza: ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di #coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono stati 57.562 #ANSA - fanpage : Speranza: “#Zaia chiede il carcere per chi non rispetta le regole? Lo prevede già la legge” - fanpage : Un mutazione genetica del #COVID, diventata ora pandemica, che permette al virus di replicarsi meglio e più velocem… - Italia_Notizie : Zingaretti: i contagi stanno aumentando perché molti non rispettano le regole - Corriere : Qui tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sull'emergenza coronavirus in Italia e nel mondo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: nuovi focolai in Toscana e Veneto. L’Oms: “Record mondiale di casi” Fanpage.it Grandine killer, Cia Puglia: “Uva distrutta, olive a terra e pomodori ko”

“Negli ultimi mesi, una media di una calamità ogni 20 giorni: dal 2013, 7 anni di disastri” Danni nel Foggiano, nel Barese e in provincia di Taranto, raccolti compromessi Uva distrutta, olive a terra, ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

“Negli ultimi mesi, una media di una calamità ogni 20 giorni: dal 2013, 7 anni di disastri” Danni nel Foggiano, nel Barese e in provincia di Taranto, raccolti compromessi Uva distrutta, olive a terra, ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...