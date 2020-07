Coronavirus, ultime notizie – In Italia risale la curva dei nuovi contagi. In Lombardia aumentano i decessi. Crisanti: «Nuovi focolai in autunno» (Di domenica 5 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus, le notizie dal mondoCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, +235 Nuovi casi: è il terzo giorno consecutivo oltre quota 200. Torna la paura a Roma e nel Lazio – Il bollettino della protezione civileCoronavirus, diminuiscono i Nuovi contagi in Lombardia ma è un giorno nero per le vittime: sono 16, ieri erano state 4Il ministero della Salute valuterà quadro normativo per i Tso ANSA/ANGELO CARCONI Medico in un reparto CovidIl ministero della Salute verificherà il quadro legislativo dei Tso per studiare una eventuale norma più stringente che riguarda la tutela contro il Covid dopo il caso del focolaio veneto. La verifica ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di #coronavirus negli Stati Uniti: nelle ultime 24 ore sono stati 57.562 #ANSA - fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - Siciliano741 : RT @TgLa7: Sono 192 oggi i nuovi contagiati di #coronavirus. Di questi, 98 casi sono in #Lombardia, il 51,04% del totale in #Italia. Il num… - TgLa7 : Sono 192 oggi i nuovi contagiati di #coronavirus. Di questi, 98 casi sono in #Lombardia, il 51,04% del totale in… -