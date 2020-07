Coronavirus, Speranza: “Valutiamo il Tso per chi rifiuta la quarantena”. Zingaretti: “Spavaldi e irresponsabili mettono tutti a rischio” (Di domenica 5 luglio 2020) Anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, valuta il ricovero coatto per tutti coloro che si rifiutano di sottoporsi alla quarantena obbligatoria in caso di contagio. Dopo la rabbia manifestata dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che in conferenza stampa ha chiesto misure più dure e restrittive per impedire che si ripetano casi come quello dell’imprenditore tornato dalla Serbia con sintomi e che, rifiutando l’isolamento, ha infettato almeno 5 persone, costringendone altre 89 in quarantena, anche l’esponente di Leu, parlando a Repubblica, ha detto che per i trasgressori deve esserci tolleranza zero. E sulla questione interviene anche il segretario Dem, Nicola Zingaretti: “Spavaldi e irresponsabili mettono a rischio la sicurezza di tutti” “Il messaggio che arriva dalla lettura dei dati è che il virus circola ancora – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

