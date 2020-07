Coronavirus: Spagna. lockdown per 70.000 in Galizia. Oltre 530.000 morti nel mondo (Di domenica 5 luglio 2020) La Generalitat ha decretato il confinamento degli abitanti di La Marina dove si è registrato un focolaio con Oltre 100 casi. Lo riporta El Pais citando il ministro della Salute Jesùs Vàsquez Leggi su firenzepost

