Coronavirus, nuovo focolaio in Italia. Positivi 68 lavoratori in 5 aziende: quasi tutti asintomatici (Di domenica 5 luglio 2020) Aumentano i focolai di Coronavirus nelle aziende della provincia di Mantova. Sono cinque le attività produttive, tra macelli e salumifici, in cui si è sviluppato il contagio. In totale 68 lavoratori risultano Positivi, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Due sono in ospedale in condizioni non considerate gravi. Nuovi focolai di covid nel Mantovano L'ultimo allarme dell'Ats Valpadana ha riguardato il salumificio Fratelli Montagnini di Viadana, dove sabato i medici delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) dopo che un dipendente era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. Sono 26 i dipendenti sottoposti a tampone. L'esito dello screening ha consentito di scoprire 5 Positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio. L'Ats ha predisposto ieri la chiusura del macello in vista della ... Leggi su howtodofor

