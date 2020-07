Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici (Di domenica 5 luglio 2020) Cinque aziende – tra salumifici e macelli – per un un totale di 68 dipendenti positivi. Negli ultimi giorni, in provincia di Mantova, si sono sviluppati diversi focolai, tutti con caratteristiche simili. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato segnalato all’Ats Valpadana da Viadana, negli stabilimenti produttivi di Fratelli Montagnini. Ieri le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per effettuare i tamponi su 26 dipendenti, dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L’esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio. L’Ats ha ordinato ieri la chiusura del macello e ora si attende la sanificazione. Ma quello di Viadana non è l’unico caso di contagio in un’azienda che lavora ... Leggi su ilfattoquotidiano

