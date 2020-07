Coronavirus, nuova ordinanza ufficiale da domani: ecco cosa cambia (Di domenica 5 luglio 2020) «Migliaia di circoli e di lavoratori sportivi vogliono sapere se rimarranno vivi». Recitava così lo striscione esposto questa mattina davanti la Regione Lazio, durante il sit-in di protesta dei gestori dei centri sportivi che, dopo la protesta, hanno incontrato i rappresentanti regionali, riuscendo a stabilire la tanto attesa data per la ripartenza degli sport da contatto: da domani lunedì 6 luglio, in base all'accordo che verrà trovato con lo Stato, si potrà tornare a giocare a calcetto, soprattutto, ma anche a basket. (Continua...) Nel frattempo, il Circolo canottieri Lazio ha deciso di annullare l'edizione di quest'anno della Coppa dei canottieri Zeus Energy Group 2020, il «torneo di calcetto più antico d’Europa». Gli organizzatori assicurano di essere già a lavoro per preparare al meglio la ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, nuovo caso in provincia di Sassari La Nuova Sardegna CORONAVIRUS: COVID-PARTY, Ecco Cosa VINCE chi INFETTA di più. Vi diciamo DOVE sta avvenendo

Gli Stati Uniti, in piena emergenza coronavirus, hanno una nuova moda, assolutamente folle e insensata: il covid-party, ovvero delle scellerate feste tra studenti dove vince un premio chi infetta di p ...

Coronavirus, record di casi in Usa. In Spagna chiusi 38 comuni

Non abbassare la guardia. Il mantra dei virologi di tutto il mondo continua a trovare tragiche conferme. In Europa, dove nuovi focolai di coronavirus fanno tornare paure e lockdown, e nel resto del mo ...

