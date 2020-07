Coronavirus, nessuna impennata: oggi calano i contagi in Italia. I morti sono 7 (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – Negli ultimi cinque giorni, con i contagi tornati leggermente a salire in Italia, è scattato un evitabile allarmismo. Evitabile perché con tutta evidenza, almeno al momento, non c’è nessuna impennata della curva epidemica. Certo, questo non significa che il Coronavirus è sparito e che non esistano più rischi, ma pur dovendo mantenere “la guardia alta” è altrettanto evidente che qualcuno manchi di obiettività. oggi, difatti, i nuovi positivi sono 192. Ieri erano stati 235. Come al solito dobbiamo analizzare questi dati considerando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 37.462 tamponi effettuati, ieri ne erano stati fatti di più: 52.011. In ogni caso oggi non si è verificato un incremento significativo, non a tal punto da preoccupare ... Leggi su ilprimatonazionale

RaiNews : #Coronavirus, #Zaia: 'In #Veneto nessuna ripresa ondata contagi'. 'No restrizioni libertà cittadini' - QdiCuori2012 : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Ci sarà ancora qualche caso di Covid, ma non tornerà nessuna epidemia in autunno' - zazoomblog : Coronavirus ordinavano agli operatori del 118 di suonare le sirene per terrorizzare tutti? Nessuna prova -… - anna95859997 : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Ci sarà ancora qualche caso di Covid, ma non tornerà nessuna epidemia in autunno' - piemarcy : RT @TarroGiulio: Tarro: 'Ci sarà ancora qualche caso di Covid, ma non tornerà nessuna epidemia in autunno' -