Coronavirus: nel mantovano +17 casi (2) (Di domenica 5 luglio 2020) (Adnkronos) – I focolai nel mantovano si sono sviluppati nelle ultime settimane e l’ultimo, piuttosto piccolo, si è sviluppato in un salumificio di Viadana, con 6 lavoratori positivi su 25. L'articolo Coronavirus: nel mantovano +17 casi (2) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel

la Repubblica

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 5 luglio 2020 in Pu ...La situazione della pandemia da Covid-19 di giorno in giorno più critica, oltre che nelle Americhe, anche in un’altra area del pianeta, ovvero l’Asia meridionale, e principalmente in India, che nelle ...