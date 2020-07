Coronavirus nel Lazio, 14 nuovi casi, 11 sono a Roma città. Ancora contagi dal Bangladesh, D’Amato: ‘Fare tamponi in aeroporto’ (Di domenica 5 luglio 2020) sono 14 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 11 sono a Roma città. Nell’Asl Roma 1 sono 3 i nuovi contagi: uno riguarda una donna di 88 anni individuata con il test di sieroprevalenza in fase di accettazione in una casa di riposo. 5 nuovi contagi nell’Asl Roma 5, tutti di nazionalità Bangladesh: sono conviventi di un caso già noto e due provengono con un volo internazionale da Dacca. L’Asl Roma 3 ha registrato 3 nuovi casi: tra questi, una donna asintomatica individuata con test di sieroprevalenza di rientro da Londra, un’insegnante asintomatica e un ragazzo di 20 anni segnalato dal medico di medicina generale. Nelle province due casi: uno nell’Asl di Latina (un uomo sintomatico a Minturno) e uno nell’Asl di Viterbo (un uomo di rientro dal Bangladesh con volo da Dacca già ... Leggi su ilcorrieredellacitta

