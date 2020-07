Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Il bollettino di oggi sul Coronavirus SARS-COV-2 e su COVID-19 in Lombardia della Regione dice che ci sono sei morti e 98 nuovi positivi, di cui 20 debolmente positivi e 43 rilevati in seguito ai test sierologici. Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 5 luglio Secondo i dati di oggi della Regione Lombardia ci sono poi altri 73 guariti o dimessi mentre il numero dei ricoverati in terapia intensiva è stabile a quota 36, mentre scendono di una unità i ricoverati non in terapia intensiva arrivando a 230. Nella giornata di ieri i tamponi sono stati 8772. Per quanto riguarda la ripartizione per province, a Milano ci sono stati 16 positivi, di cui in città città 7; a Bergamo 33. Le altre province: Brescia 6; Como 5; Cremona 5; Lecco 1; Lodi 2; Mantova 17; Monza e Brianza 5; Pavia 3; Sondrio 0; Varese 3. Il dato del Mantovano è ... Leggi su nextquotidiano

