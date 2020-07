Coronavirus, l’Italia che funziona: bloccati 6 focolai nel Mantovano tra macelli e salumifici, umidità e freddo degli impianti favoriscono il contagio (Di domenica 5 luglio 2020) In questa fase di convivenza con il Coronavirus, è fondamentale individuare e circoscrivere rapidamente i nuovi focolai attraverso i tamponi, il contact tracing e l’isolamento delle persone contagiate. Un ottimo esempio arriva dal Mantovano, dove sono stati identificati e spenti diversi focolai tra macelli e salumifici. Da giorni, viene condotto uno screening a tappeto dopo l’identificazione di alcuni focolai gia’ a partire da fine giugno, in una zona vicino al Po, tra Viadana e Dosolo, che ha portato ad individuare decine di lavoratori positivi al Coronavirus, in gran parte senza sintomi o con forme lievi. E proprio a causa di questi focolai, secondo i dati forniti oggi dalla Regione Lombardia, la provincia di Mantova ha superato quella di Milano per numero di nuovi contagi: 17 (ieri erano 13) contro i 16 del capoluogo lombardo. L’ultimo cluster in ... Leggi su meteoweb.eu

