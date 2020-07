Coronavirus, lieve diminuzione dei contagiati: sono 192 (Di domenica 5 luglio 2020) sono 192 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.611.Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. I morti per Coronavirus salgono così a 34.861, secondo i dati del Ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost

