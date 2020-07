Coronavirus – Italia, oggi brutte notizie. Aumentano i ricoveri: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di domenica 5 luglio 2020) Dopo diverso tempo, arriva una brutta notizia dalla Protezione Civile in merito alla situazione Coronavirus in Italia. Torna a salire il numero dei pazienti ricoverati: 3 in più in terapia intensiva e 5 negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati invece altri 7 morti, 164 guariti e 192 nuovi casi su 37.462 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test processati. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.611 casi totali 34.861 morti 192.108 guariti Italia abbiamo 14.642 soggetti positivi al Covid-19, così suddivisi: 940 ricoverate in ospedale (6,4%) 74 ricoverate in terapia intensiva (0,5%) 13.623 in isolamento domiciliare (93,1%) L'articolo Coronavirus – Italia, oggi brutte notizie. Aumentano i ricoveri: il BOLLETTINO aggiornato TABELLA SPORTFAIR. Leggi su sportfair

riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - LazionewsEu : #Coronavirus, sono 861 i casi di positività in #Lazio #sslazio #forzalazio #lazionews #lazionewseu - zazoomblog : Coronavirus nessuna impennata: oggi calano i contagi in Italia. I morti sono 7 - #Coronavirus #nessuna #impennata:… -