Coronavirus Italia, nuova crescita dei contagi: paura per nuovi focolai (Di domenica 5 luglio 2020) Tornano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia. Nella giornata di ieri, il bollettino ha registrato un +235, con ben 21 vittime: i dettagli. Tornano a crescre i casi di Coronavirus in Italia. Infatti, negli ultimi giorni, nuovi focolai si sono venuti a creare sulla penisola, nonostante il minor numero di tamponi effettuati. Adesso … L'articolo Coronavirus Italia, nuova crescita dei contagi: paura per nuovi focolai proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

