Coronavirus, Israele e Palestina: “Siamo in stato d’emergenza”. India, nuovo record di contagi: oltre 24mila. Messico quinto Paese per morti totali. In Usa i contagi giornalieri tornano sotto i 50mila (Di domenica 5 luglio 2020) Il ‘primo ministro alternato’ d’Israele, Benjamin Netanyahu, lancia l’allarme per la seconda ondata di Coronavirus nel Paese: “Siamo in stato di emergenza – ha detto aprendo la riunione di governo a Gerusalemme – e non possiamo ritardare la legislazione sulle misure da adottare. Dobbiamo andare avanti e fermare la diffusione”. Intanto, come successo anche ieri, l’India registra un nuovo record di contagi giornalieri, 24.850, mentre in Iran c’è stato il più alto numero di vittime dall’inizio della pandemia: 163 in un giorno. Casi sempre alle stelle in America anche se, dopo quattro giorni, tornano sotto i 50mila, con gli ultimi dati che parlano di 45.300 nuovi infetti. Mentre il Messico supera la Francia e diventa il quinto Paese al mondo per vittime totali con 30.366. Israele e Palestina, entrambi in ... Leggi su ilfattoquotidiano

