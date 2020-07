Coronavirus: in Lombardia 98 nuovi positivi e 6 morti (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - In Lombardia sono 98 i nuovi positivi al covid19 rispetto a ieri di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. Sono gli ultimi dati della Regione, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.772 tamponi. I morti nelle ultime 24 ore sono stati sei, i guariti o i dimessi dagli ospedali 73 in tutto. Stabili i ricoveri: in terapia intensiva restano 36 persone in tutta la regione. I pazienti meno gravi ricoverati in altri reparti sono 230, uno in meno rispetto a ieri. Leggi su liberoquotidiano

RegLombardia : #LNews Come già comunicato, Lombardia Notizie diffonde i dati relativi al #coronavirus secondo lo schema previsto… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, studio del San Matteo di Pavia e del Niguarda di Milano: 'In Lombardia due ceppi diversi di virus' … - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, secondo uno studio in #Lombardia ci sarebbero due ceppi diversi del virus #ANSA - BonaetVox : RT @siamonoitv2000: 'Perché solo in Lombardia c'è stata un'ecatombe? Tragica fatalità o mancata organizzazione?' Stefano Fusco, vicepreside… - leggoit : Coronavirus in Lombardia: 98 nuove diagnosi di positività e 6 decessi. -