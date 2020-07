Coronavirus in Italia, preoccupano i nuovi focolai: i dati del 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) nuovi focolai di Coronavirus in Italia spingono a valutare misure drastiche per evitare la propagazione del virus. Il ministro della Salute Roberto Speranza valuta il TSO per i positivi che rifiutano le cure, dopo che l’idea è stata lanciata dal governatore Luca Zaia. Proprio il Veneto, infatti, assiste a una crescita dei contagi, dovuti al manager tornato dalla Serbia che ha respinto l’isolamento. Il ministero della Salute, intanto, diffonde i nuovi dati relativi al 5 luglio. Coronavirus: la situazione in Italia oggi In Italia, oggi 5 luglio, ci sono 192 casi in più rispetto a ieri, che portano il totale a 241.611, mentre sono 14.642 gli attualmente positivi. I ricoverati con sintomi sono 945, di cui 74 in Terapia Intensiva mentre 13.623 persone sono in isolamento domiciliare. I dimessi e guariti sono 192.108 (+164 rispetto a ieri), mentre i deceduti ... Leggi su thesocialpost

