Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di domenica 5 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 5 luglio Riflettori ancora puntati sui focolai presenti in Italia che inevitabilmente hanno invertito la tendenza, con la curva dei contagi tornata a crescere ma in maniera non preoccupante. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 4 luglio Nella giornata del 4 luglio la principale criticità resta legata al focolaio in Veneto, con le autorità al lavoro nel tentativo di interrompere il cerchio dei contagi. Ancora in risalita i contagi nelle ultime 24 ore. Sono 235 i positivi registrati con solo cinque regioni (Marche, ... Leggi su newsmondo

riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - vinnix63 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, l'imprenditore di Vicenza è grave. Paura tra i cittadini: boom di chiamate alla Ulss - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 192 casi e 7 vittime. Risalgono i malati, tamponi in calo… -