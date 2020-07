Coronavirus: in India +24.850 casi in ultime 24 ore, bilancio vittime sale a 19.268 (Di domenica 5 luglio 2020) Nuova Delhi, 5 lug. (Adnkronos/Xin) - Aumento record dei casi di Covid-19 in India. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 24.850 casi in più, l'aumento più forte finora. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 613 morti in più. Complessivamente il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza Coronavirus in India si attesta a 19.268 mentre il numero dei casi ammonta a 673.165. Secondo i funzionari del ministero della Sanità "l numero di casi attivi nel paese in questo momento è di 244.814 casi". Leggi su liberoquotidiano

Perché il governo del Kerala respinge la diffusione della comunità coronavirus nonostante gli avvertimenti e le garanzie dell’IMA

Con oltre 673.904 casi positivi e quasi 20.000 morti, la nuova pandemia di coronavirus continua a scatenare il caos in tutti gli angoli dell’India. Il Kerala, lo stato meridionale dell’India che inizi ...

