Coronavirus in Campania, i dati del 4 luglio: 5 nuovi positivi (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 4 luglio dell’unità di Crisi regionale riporta 5 nuovi positivi su 1.848 tamponi effettuati. Cinque pazienti positivi al Coronavirus in Campania per 1.848 tamponi effettuati. Questi i dati dell’emergenza Covid 19 che provengono dall’Unità di Crisi regionale. Il totale dei positivi – si aggiunge – è di 4.719. Quello dei tamponi 292.593. Oggi non si sono registrati decessi. Mentre il totale delle persone che hanno perso la vita nella regione per il virus è 432. Guariti del giorno: 2. Totale guariti: 4.086 (di cui 4.085 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della ... Leggi su 2anews

Coronavirus Campania Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Campania