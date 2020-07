Coronavirus in Campania, cinque nuovi contagiati e due pazienti guariti in 24 ore (Di domenica 5 luglio 2020) cinque nuovi contagiati su 1.848 tamponi effettuati e due pazienti guariti. È questo il bollettino delle ultime 24 ore in Campania reso noto dall'unità di crisi della... Leggi su ilmattino

