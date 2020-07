Coronavirus: in Afghanistan 279 nuovi casi in ultime 24 ore (Di domenica 5 luglio 2020) Kabul, 5 lug. (Adnkronos/Xin) - In Afghanistan 279 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone ricoverate si attesta a 32.951. Nelle ultime 24 ore sono morti 38 pazienti e il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sale a 864. Dall'inizio dell'emergenza 19.366 persone sono guarite. Gli esperti sanitari locali ritengono che il numero effettivo di persone positive potrebbe essere molto più elevato rispetto ai dati ufficiali poiché decine di pazienti non si sono recati negli ospedali. Leggi su liberoquotidiano

Coronavirus, Kabul annuncia prima vittima "illustre" in Afghanistan

Roma, 4 lug. (askanews) - Prima vittima "illustre" del coronavirus in Afghanistan. Mentre il governo ritiene che la diffusione del Covid-19 abbia raggiunto il suo picco nel Paese, le autorit afgane ha ...

