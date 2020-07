Coronavirus, il virologo che scoprì l’ebola: “Pandemia appena cominciata” (Di domenica 5 luglio 2020) Intervistato ai microfoni di El Pais, Peter Piot, virologo che contribuì a scoprire l’ebola, ha parlato della possibile evoluzione del Coronavirus Il virologo Peter Piot, direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine nel Regno Unito e consigliere speciale della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è stato tra i contributori a … L'articolo Coronavirus, il virologo che scoprì l’ebola: “Pandemia appena cominciata” Curiosauro. Leggi su curiosauro

fanpage : Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - fanpage : Il virologo Silvestri: “Seconda ondata di Coronavirus, il vaccino non arriverà in tempo” - HuffPostItalia : Il virologo che ha scoperto l'Ebola: “La pandemia di coronavirus è appena cominciata” - nuriachristine : RT @fanpage: Zaia: “Parlo come un virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo” - acerracido : RT @Kotiomkin: #Zaia: ”Parlo come un #virologo? Ho fatto due anni di veterinaria, un po’ me ne intendo”. Vabbè, anch’io da ragazzo ho ruba… -