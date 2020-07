Coronavirus, il manager di Vicenza è grave ma stabile. I parenti: "Niente contatti con lui da tempo" (Di domenica 5 luglio 2020) Sono gravi ma stabili le condizioni di salute dell’imprenditore vicentino ricoverato all’ospedale di Vicenza in terapia intensiva dopo aver contratto il Covid nel corso di due viaggi effettuati a giugno in Serbia e Bosnia insieme a tre colleghi, due vicentini e un veronese. L’uomo - segnalato ieri alla Procura perché si è recato a vari eventi dopo che gli era imposta la quarantena a seguito del tampone positivo - risponderebbe bene alle cure.Il cittadino serbo, considerato il paziente zero nella trasmissione del contagio, è morto mercoledì scorso di Coronavirus nel suo Paese. L’Ulss berica ha refertato cinque tamponi positivi legati al caso. Oltre ai quattro colleghi dell’imprenditore, a risultare positiva è una donna con la quale l’imprenditore è entrato in rapporto diretto al rientro dai viaggi. Nelle ultime ... Leggi su huffingtonpost

