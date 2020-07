Coronavirus, il figlio dell’imprenditore veneto: “Ha sottovalutato la questione” (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus, parla il figlio dell’imprenditore che ha innescato un nuovo focolai nel veneto. “Comportamento assurdo, proprio lui che aveva adeguato tutte le sue aziende contro il rischio Covid…”, racconta l’erede. Coronavirus, parla il figlio dell’imprenditore veneto che ha innescato un nuovo focolaio nel veneto. Di rientro dalla Serbia febbricitante e con alcuni sintomi, l’uomo, incurante, … L'articolo Coronavirus, il figlio dell’imprenditore veneto: “Ha sottovalutato la questione” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : ?? E il fratello rivela: «Il viaggio nei Balcani non era per lavoro» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, il figlio dell'imprenditore che ha causato il nuovo focolaio in Veneto: 'Mio padre ha sbagliato'… - rtl1025 : ?? #Usa, il #coronavirus raggiunge la famiglia presidenziale. Kimberly #Guilfoyle, la fidanzata di Donald #Trump Jr,… - ladyrosmarino : RT @fanpage: Focolaio Vicenza, il figlio del manager della Laserjet: “Papà ha sbagliato” - laura_lauril : RT @Corriere: ?? E il fratello rivela: «Il viaggio nei Balcani non era per lavoro» -