Coronavirus, il figlio dell’imprenditore che ha rifiutato l’isolamento: “Zaia ha ragione, per chi si oppone serve il ricovero coatto” (Di domenica 5 luglio 2020) Anche il figlio dell’imprenditore vicentino che si è rifiutato di sottoporsi all’isolamento obbligatorio dopo essere stato contagiato, scatenando il nuovo focolaio in Veneto, si schiera con il governatore Luca Zaia. In un’intervista al Corriere il ragazzo ha dichiarato che “serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può rischiare di contagiare altre persone. Il governatore deve puntare i piedi e ottenere il trattamento obbligatorio ogni volta che la Sanità decide che un paziente ne ha bisogno”. Adesso il padre, che per giorni ha rifiutato di curarsi, è ricoverato in terapia intensiva con una polmonite interstiziale da Covid, contratto nel corso del suo ultimo viaggio di lavoro in Serbia insieme ad altre 4 persone, tutte risultate poi ... Leggi su ilfattoquotidiano

