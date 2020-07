Coronavirus, il caso dell’imprenditore vicentino: “Non faceva parte degli invitati alla festa, ma è stato portato all’ultimo momento da un amico” (Di domenica 5 luglio 2020) “E’ arrivato alla festa, si è seduto, ha mangiato pochissimo, quasi niente. Poi se ne è andato via. Una cosa strana perché in una situazione del genere sarebbe stato il mattatore della serata, avrebbe preso il microfono e avrebbe fatto le sue battute“. Così Joe Formaggio, consigliere venero di FdI racconta quello che è accaduto durante la festa di compleanno a Gambellara a cui ha partecipato l’imprenditore vicentino finito in rianimazione perché contagiato dal Covid insieme ad altre quattro persone al rientro da due viaggi di lavoro in Serbia e Bosnia. L’Ulss berica, che ha contato fino ad ora cinque positivi, ha lanciato ieri un appello perché tutti i presenti al ricevimento, organizzato da un industriale amico comune, vadano a fare il tampone. Una festa all’aperto con servizio al tavolo a cui ... Leggi su meteoweb.eu

La prima notizia riguarda la nostra provincia visto che Pavia tocca nuovamente quota 0 nuovi contagi, unica della Lombardia insieme a Varese. Con gli zero casi odierni, in provincia di Pavia il totale ...

Coronavirus a Vicenza, il figlio del dirigente Laserjet si arrabbia col padre: «Avrebbe meritato il ricovero coatto»

«Ha ragione Luca». Luca Chi? «Zaia, il governatore. Ha ragione quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può risch ...

«Ha ragione Luca». Luca Chi? «Zaia, il governatore. Ha ragione quando dice che serve il Tso per chi è positivo e rifiuta il ricovero. Curarsi è un dovere nei confronti della comunità, non si può risch ...