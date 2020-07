Coronavirus, il bollettino regionale in Campania: sono cinque i positivi di oggi (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDati tutt’altro che allarmanti, ma lo zero alla casella positivi del giorno non è più una piacevole abitudine. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 5 Tamponi del giorno: 1.848 Totale positivi: 4.719 Totale tamponi: 292.593 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.086 (di cui 4.085 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). L'articolo Coronavirus, il ... Leggi su anteprima24

