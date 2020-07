Coronavirus, i dati – 192 nuovi casi e 7 decessi nelle ultime 24 ore. 8 Regioni con zero contagi (Di domenica 5 luglio 2020) Sono 192 oggi i nuovi contagiati di Coronavirus, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% del totale in Italia. Il numero complessivo dei casi sale così a 241.611. Secondo i dati diffusi oggi dal Ministero della Salute, le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. Quindi, i morti per Coronavirus sono 34.861 dall’inizio della pandemia. Il ministero della Salute segnala che in totale, sono 8 le Regioni in Italia con zero nuovi casi di Coronavirus registrati, più la Provincia autonoma di Trento. Quasi tutto ‘Covid-free’ per oggi il Sud, con Molise, Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata che non registrano nuovi positivi. L’elenco si completa con Umbria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. In Lombardia si registrano 98 i nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

