Coronavirus: Gallera, ‘nel mantovano con 1.500 tamponi soffocati 6 focolai’ (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) – I ‘protocolli Anticovid’, messi in atto dall’Ats Valpadanaì “hanno permesso di soffocare 6 focolai prima ancora che si propagassero: 1500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio lombardo, 54 in provincia di Mantova e 4 in provincia di Cremona”. E’ quanto precisa l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Nelle ultime due settimane l’Ats “ha svolto una intensa attività di controllo, tracciamento, sorveglianza e prevenzione, in particolare nell’ambito di sei realtà produttive nel territorio di competenza”. L'articolo Coronavirus: Gallera, ‘nel mantovano con 1.500 tamponi soffocati 6 focolai’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gallera Coronavirus, Gallera: in Lombardia bloccati 6 focolai TGCOM Ats Milano, il Covid negli istituti di riabilitazione, 180% di morti in più

Ieri, intanto, i dati dei decessi da coronavirus registrati in Lombardia ... sottolinea l’assessore al Welfare Giulio Gallera. I primi quattro focolai erano riferiti a due nuclei familiari.

Coronavirus, in calo contagi e decessi: 192 nuovi casi. Sono 7 i morti

Sono 98 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia e sei i deceduti nelle ultime 24 ore. Preoccupa il mantovano, dove ci sono diciassette nuovi casi Condividi 05 luglio 2020 I dati aggiornati in Italia ...

Ieri, intanto, i dati dei decessi da coronavirus registrati in Lombardia ... sottolinea l’assessore al Welfare Giulio Gallera. I primi quattro focolai erano riferiti a due nuclei familiari.Sono 98 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia e sei i deceduti nelle ultime 24 ore. Preoccupa il mantovano, dove ci sono diciassette nuovi casi Condividi 05 luglio 2020 I dati aggiornati in Italia ...