Coronavirus: Gallera, 'nel mantovano con 1.500 tamponi soffocati 6 focolai' (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - I 'protocolli Anticovid', messi in atto dall'Ats Valpadanaì "hanno permesso di soffocare 6 focolai prima ancora che si propagassero: 1500 tamponi eseguiti, 70 persone positive di cui 58 residenti sul territorio lombardo, 54 in provincia di Mantova e 4 in provincia di Cremona". E' quanto precisa l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Nelle ultime due settimane l'Ats "ha svolto una intensa attività di controllo, tracciamento, sorveglianza e prevenzione, in particolare nell'ambito di sei realtà produttive nel territorio di competenza". I primi quattro casi, spiega l'assessore, erano riferiti a due nuclei familiari, che hanno fatto scattare la 'strategia dei cerchi concentrici', ovvero "tamponi immediati ai contatti parentali diretti, poi ad amici e colleghi prossimi ai casi segnalati e, infine, a tutti i lavoratori ... Leggi su iltempo

