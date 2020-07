Coronavirus, focolai nel Mantovano in macelli e salumifici: 68 positivi (Di domenica 5 luglio 2020) focolai di Covid nel Mantovano. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e così al momento sono cinque le attività produttive in cui si è sviluppato il contagio... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Coronavirus, due maxi-focolai in impianti di lavorazione della carne in Brasile: oltre 1.000 contagiati nel Mato Gr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti: “Focolai in Veneto? Zaia dovrebbe prendersela con i tecnici più che con i cittadini. Troppi… - infoitinterno : Coronavirus, tutti i nuovi focolai in Italia. Il figlio dell'imprenditore veneto: 'Papà ha sbagliato' - infoitinterno : Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero” -