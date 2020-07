Coronavirus focolai, Locatelli: «Non rimettiamoci nelle condizioni di un nuovo lockdown» (Di domenica 5 luglio 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, esponente del Comitato tecnico scientifico, ha espresso in un’intervista all’HuffPost tutti i suoi timori per i nuovi focolai da Covid, che sono «un campanello d’allarme importante». «Ci fanno capire che il virus circola eccome, che è cattivo come prima. Ognuno di noi ha una responsabilità morale enorme nei confronti degli altri», ha precisato il professore. Per questo motivo bisogna «continuare a rispettare le regole e a osservare comportamenti improntati alla prudenza e alla cautela», ha dichiarato Locatelli, che deciso ha aggiunto: «Non rimettiamoci nelle condizioni di un nuovo lockdown. Rischieremmo di ricreare una situazione economicamente difficile e di perdere altre vite». leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

fattoquotidiano : Coronavirus, due maxi-focolai in impianti di lavorazione della carne in Brasile: oltre 1.000 contagiati nel Mato Gr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - fattoquotidiano : Coronavirus, Crisanti: “Focolai in Veneto? Zaia dovrebbe prendersela con i tecnici più che con i cittadini. Troppi… - Biofafafa : RT @fanpage: Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Speranza: 'I focolai continueranno, il virus non e' sparito' VIDEO @robersperanza #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolai Nuovi focolai di Coronavirus in Italia, allerta in 7 regioni: “Attenzione ai casi dall’estero” Fanpage.it Covid, Ascierto: «Attenzione, il virus non è sconfitto»

Premiato a Casal di Principe, a casa Don Diana, il dottor Paolo Ascierto, coordinatore scientifico del gruppo di ricerca della Campania sul Covid 19. Menzione speciale per l’impegno e l’abnegazione n ...

Coronavirus, focolaio Vicenza: così l'imprenditore ha diffuso il contagio. Quei viaggi lampo in Serbia e Bosnia

Sbruffone con i medici e gli infermieri, reticente, poco collaborativo: questo dice l'Ulss 8 Berica dell'industriale vicentino Lino Fraron, il titolare della Laserjet di Pojana Maggiore indicato come ...

Premiato a Casal di Principe, a casa Don Diana, il dottor Paolo Ascierto, coordinatore scientifico del gruppo di ricerca della Campania sul Covid 19. Menzione speciale per l’impegno e l’abnegazione n ...Sbruffone con i medici e gli infermieri, reticente, poco collaborativo: questo dice l'Ulss 8 Berica dell'industriale vicentino Lino Fraron, il titolare della Laserjet di Pojana Maggiore indicato come ...