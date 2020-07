Coronavirus e lesioni sui piedi anche se i test sono negativi (Di domenica 5 luglio 2020) In questi mesi i ricercatori hanno fatto scoperte molto interessanti in merito ai sintomi della malattia che sta piegando letteralmente tutto il Pianeta, ovvero il Covid-19. Le manifestazioni della malattia e il suo modo di interagire con l’organismo sono aspetti fondamentali perché permettono ai ricercatori di prendere in tempo la malattia prima che si manifesti in modo più grave. Tra i vari sintomi è possibile annoverare le cosiddette “dita dei piedi da Covid”. Si tratta di lesioni presenti sulle dita dei piedi che si manifestano con piaghe rosse. Un nuovissimo studio pubblicato sul “British Journal Of Dermatology” mette nero su bianco le prove a sostegno dell’eziologia che intercorre tra le lesioni in questione e il Covid. Maggiori dettagli sullo studio I ricercatori spagnoli che hanno posto in essere ... Leggi su quotidianpost

