Coronavirus, dopo cinque giorni i contagiati scendono sotto quota 200. Sette i morti – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 5 luglio dopo 5 giorni in cui la curva epidemica era tornata a salire lievemente con un numero di nuovi contagiati dal Coronavirus superiore a 200, oggi i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono +192 in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 235. La Lombardia è, come sempre, la Regione più colpita con 98 nuovi casi, vale a dire il 51,04% del totale in Italia. Il numero dei casi totali sale così a 241.611. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. Complessivamente, le vittime legate al Covid salgono così a 34.861, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 945, in terapia intensiva ci sono ancora 74 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano attualmente 13.623 persone. In ... Leggi su open.online

