Coronavirus, dalle manifestazioni alla movida: perché alle riaperture non è seguito un aumento dei casi? (Di domenica 5 luglio 2020) “La domanda da porsi è la seguente: “perché alle riaperture progressive in corso da ormai due mesi non è seguito un aumento dei casi?” questo nonostante manifestazioni di piazza, movide, tifosi sciagurati, etc“: la pagina Facebook “Pillole di Ottimismo“, oggi ospita un interessante intervento (come sempre) dell’Editor-in-Chief, il virologo Guido Silvestri, direttore del dipartimento di Patologia presso la Emory University di Atlanta, che ha fatto il punto della situazione. Di seguito il post integrale: “1. SITUAZIONE IN ITALIA La situazione in Italia rimane buona, con ad oggi solo 71 persone in terapia intensive per COVID-19 (1.7% del picco di 4.068 ricoveri), 940 ricoveri ospedalieri (erano 29.010 al picco) e 14.621 casi attivi. Non aggiungo altro perché l’analisi giornaliera dei dati viene fatta ... Leggi su meteoweb.eu

RegLombardia : #LNews Come già comunicato, Lombardia Notizie diffonde i dati relativi al #coronavirus secondo lo schema previsto… - Tg3web : I parenti dei medici di famiglia e dei farmacisti morti a causa del covid durante l’emergenza non saranno risarciti… - Linkiesta : Per @FabioDeLuigi le fasi della pandemia sono soggettive, la realtà ormai fai da te, come all'Ikea. Dalle mascherin… - gbrera : RT @GiuseppeNava3: Stasera Italia, il virologo Fabrizio Pregliasco parla dei nuovi dati sul coronavirus: 'Attrezziamoci e organizziamoci su… - Olicka73 : RT @Stefbazzi: Avete visto qualche telegiornale aprire con questa notizia? Il Ministro della sanità dello stato indiano del #Kèrala K.K #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dalle Coronavirus nel mondo, Oms: "Più di 200mila casi in 24 ore". Stato d'emergenza in Israele la Repubblica Coronavirus: 9 nuovi casi positivi in Toscana, 2 deceduti, 6 guariti

In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiun ...

Coronavirus, Nicola Porro: "Attraverso il terrore, è stato realizzato un esperimento sociale per il controllo"

Quelli della "seconda ondata" a oltranza, per intenderci. Perché? «I grandi giornali, anzi il "giornale unico del virus", come lo chiamo io, sono scollegati dalla realtà e se ne renderanno conto.

In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiun ...Quelli della "seconda ondata" a oltranza, per intenderci. Perché? «I grandi giornali, anzi il "giornale unico del virus", come lo chiamo io, sono scollegati dalla realtà e se ne renderanno conto.