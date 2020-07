Coronavirus, brutte notizie per l’Italia dal BOLLETTINO di oggi: aumentano i ricoveri, +3 in terapia intensiva e +5 in reparto [DETTAGLI] (Di domenica 5 luglio 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 7 morti, 164 guariti e 192 nuovi casi su 37.462 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,51% dei test processati, ma è la prima volta da oltre due mesi che il numero dei nuovi casi è superiore a quello di morti e guariti, quindi torna ad aumentare il numero degli attualmente positivi. L’epicentro del contagio resta la Lombardia (+98 casi), seguita da Emilia Romagna (+24) e Piemonte (+18). Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.611 casi totali 34.861 morti 192.108 guariti Per il primo giorno dopo mesi, torna ad aumentare il numero dei positivi e dei ricoverati. Attualmente, infatti, in Italia abbiamo 14.642 soggetti positivi al Covid-19. Questi pazienti sono così suddivisi: 940 ricoverate in ... Leggi su meteoweb.eu

Nuovi focolai attivi, mappa Scoppiano come funghi da Nord a Sud, sono ora 17 i nuovi focolai attivi in Italia, molto spesso causati da persone che hanno viaggiato all'estero nelle ultime settimane.

Luca Rossettini è in ospedale. Il difensore del Lecce ha ancora la febbre, ma non è positivo al Covid

Da giorni con la febbre il difensore del Lecce Luca Rossettini è stato portato in ospedale per accertamenti. Rossettini è stato sottoposto al tampone e ha effettuato anche il test sierologico

