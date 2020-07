Coronavirus, bollettino: 192 nuovi casi, 7 morti e 164 guariti. Zingaretti: «Tamponi negli scali per arrivi da paesi a rischio» (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020: sono 192 i nuovi casi, mentre sono 7 le vittime, numero che porta il totale a 34.861 morti. I guariti sono 164. Per la prima volta da molti... Leggi su ilmessaggero

