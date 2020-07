»Coronavirus, bollettino: 192 nuovi casi, 7 morti e 164 guariti. Il totale dei ricoverati torna a crescere (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 5 luglio 2020: sono 192 i nuovi casi, mentre sono 7 le vittime, numero che porta il totale a 34.861 morti. I guariti sono 164. Per la prima volta da molti... Leggi su ilmessaggero

Sono 98 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia (totale ... Ieri i nuovi casi registrati erano stati 95. Lo si evince dal bollettino nazionale sull'andamento del contagio reso noto dal ministero ...

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 5 luglio: bollettino ufficiale

Sono 2 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 1.492 tamponi analizzati nelle ultime 48 ore. Questi i numeri riferiti nell’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Protezione Civile ...

