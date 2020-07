Coronavirus, 7 nuovi focolai in italia: è allerta massima (Di domenica 5 luglio 2020) In italia, anche se la situazione a livello nazionale resta sotto controllo, nonostante un leggero aumento dei nuovi positivi registrati ieri, come riportato dal bollettino del Ministero della Salute, continuano a scoppiare piccoli focolai che mettono in agitazione le Regioni. In almeno sette, da Nord a Sud, si segnalano nuovi contagi, molto spesso legati a persone che sono state all'estero o che sono rientrate nel nostro Paese facendosi veicolo dell'infezione. Dal Veneto alla Toscana, dall'Emilia Romagna al Lazio, passando per Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino: è questa la mappa in continuo aggiornamento dei cluster che le autorità locali sono state chiamate a identificare velocemente e a circoscrivere altrettanto rapidamente per evitare che la situazione diventasse ancora più complessa. "Quando abbiamo iniziato le aperture del 4 maggio eravamo ... Leggi su howtodofor

fattoquotidiano : Coronavirus – I dati: aumentano ancora i nuovi casi, 235 in 24 ore. Ma cala il numero dei tamponi effettuati. Altri… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 223 nuovi contagi, 15 i morti in 24 ore - ansa_liguria : Coronavirus: 4 nuovi contagi, nessuna nuova vittima: Scende a 41 il numero dei ricoverati, 2 dei quali in intensiva - Angela23763271 : RT @LaStampa: Coronavirus, contagi ancora su, timori per i nuovi focolai. Il Tar boccia il respingimento degli americani -