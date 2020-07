Coronavirus: 7 morti in un giorno, 6 in Lombardia 1 in Emilia (Di domenica 5 luglio 2020) Nelle ultime 24 ore sono morte 7 persone a causa del Coronavirus, un dato più alto soltanto ai 6 registrati il 29 giugno scorso. Da notare che i decessi si sono verificati soltanto in due Regioni: 6 in Lombardia e uno in Emilia Romagna. Migliora anche il dato sui contagi che, dopo cinque giorni di aumenti, scendono sotto la soglia di 200, fermandosi a 192. Da contraltare il fatto che, per la prima volta dal raggiungimento del picco, crescono gli attualmente positivi (+21). In salita anche i ricoveri (+5) e le terapie intensive (+3). Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti Coronavirus, ultime notizie: 7 decessi in 24 ore, aumentano ricoveri e persone in terapia intensiva Fanpage.it Coronavirus in Italia: calano contagi e decessi rispetto a ieri

Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 7, in netta diminuzione rispetto alle 21 di ieri. I morti per Covid-19 salgono così a 34.861, secondo i dati del Ministero della Salute. Tornano a crescere ...

