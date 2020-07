Coronavirus, 239 scienziati scrivono all’Oms: «Abbiate il coraggio di dire che il virus si trasmette tramite l’aria» (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Le particelle virali che rimangono nell’aria sono infettive? È uno dei temi più dibattuti nel mondo scientifico dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Secondo quanto riporta il New York Times 239 scienziati di 32 Paesi hanno inviato una lettera aperta all’Oms, indicando le prove che dimostrerebbero come le particelle più piccole, quelle che rimangono per più tempo nell’aria, possono infettare le persone. Gli esperti chiedono all’Organizzazione mondiale della sanità di rivedere quindi le sue raccomandazioni. I ricercatori hanno in programma di pubblicare la loro lettera su una rivista scientifica la prossima settimana. Dal canto suo, l’Oms sostiene da tempo che il Coronavirus si diffonde principalmente attraverso grandi goccioline respiratorie che, una ... Leggi su open.online

