Coronavirus, 192 nuovi casi e 7 decessi: il bollettino del 5 luglio (Di domenica 5 luglio 2020) Sono 192 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 235 segnalati ieri, secondo i dati diffusi oggi 5 luglio 2020 dal ministero della Salute. Il 54% dei nuovi casi (98) si registra in Lombardia. Il numero totale dei contagi da inizio epidemia (dato che comprende anche morti e guariti) sale così fino a 241.611 unità. Nell’ultimo giorno si registrano altri 7 decessi di pazienti positivi al Covid-19, di cui 6 in Lombardia, dato comunque in diminuzione rispetto ai 21 di ieri. I decessi totali da inizio emergenza sono 34.861 mentre i dimessi e guariti sono in complesso 192.108, più 164 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 14.642, di cui 13.623 persone in isolamento domiciliare, 945 ricoverate con sintomi e 74 in terapia intensiva. I tamponi totali eseguiti sono 5.638.288, più 37.462 su ieri, per 3.398.239 ... Leggi su blogo

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento odierno • Attualmente positivi: 14.642 • Deceduti: 34.861 (+7, +0,02%) • Dimessi/Gua… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, calano i nuovi positivi (192): 7 morti, dato ai minimi #coronavirusitalia - TgLa7 : Sono 192 oggi i nuovi contagiati di #coronavirus. Di questi, 98 casi sono in #Lombardia, il 51,04% del totale in… - tinas48 : Coronavirus, i dati – Contagi in calo: 192 da ieri, ma crollano i tamponi. 7 i decessi. Ora preoccupano i casi “imp… - infoitinterno : Coronavirus, in Sicilia né contagi né morti In Italia 192 casi, Tso per chi rifiuta cure? -