Condizioni Alex Zanardi: come sta dopo la seconda operazione (Di domenica 5 luglio 2020) dopo il secondo intervento al cervello in molti, nel mondo dello sport e non, vogliono sapere le Condizioni di Alex Zanardi. L’ex pilota di F1 rimane sedato all’ospedale di Siena. L’ultimo bollettino medico risale al 30 giugno, qualche ora dopo il secondo intervento effettuato. Alex Zanardi, a quasi 20 giorni dall’incidente che lo ha costretto al ricovero all’Ospedale di Siena, è ancora in terapia intensiva, sedato e in coma farmatologico. dopo i primi giorni di ricovero in cui quotidianamente venivano pubblicati bollettini circa le Condizioni di Alex Zanardi, ora dall’ospedale hanno deciso di rilasciare comunicati solo in casi di reali novità. Per questo l’ex pilota di F1 rimane in Condizioni gravi ma stabili. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kanye West annuncia: corre per la presidenza ... Leggi su bloglive

