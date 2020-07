“Come ha provato a comprarci”. Carta canta, Meloni inchioda Conte: a cosa si è ridotto il premier (Di domenica 5 luglio 2020) “Il documento sugli Stati generali? Sì, mi è arrivato finalmente, ma lo chiamerei piuttosto una tavola sinottica, una roba dove ci sono i titoli delle cose da fare. Punto”. Giorgia Meloni a muso duro con Giuseppe Conte: dopo aver studiato le carte ricevute da Palazzo Chigi, la leader di Fdi ha svelato l'ennesimo bluff del premier, la cui collaborazione con l'opposizione si ferma agli annunci pubblici. Di una data per l'incontro a Palazzo Chigi per ora non vi è traccia: “Forse perché il premier ci avrebbe voluto incontrare separatamente - è la teoria della Meloni - magari con l'idea di spaccare il centrodestra, ma subito gli abbiamo detto che noi all'incontro andremo compatti e tutti insieme. Così, stiamo ancora aspettando”. La leader di Fdi non ha alcun dubbio sulla lealtà di Silvio Berlusconi, ... Leggi su liberoquotidiano

