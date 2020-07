Ciavy e Valeria già fuori da Temptation Island? Ecco come mai: c’entra Alessandro Basciano (Di domenica 5 luglio 2020) Questo articolo Ciavy e Valeria già fuori da Temptation Island? Ecco come mai: c’entra Alessandro Basciano è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Le prime anticipazioni di Temptation Island non tardano ad arrivare: Ciavy e Valeria pare che siano già andati via dal villaggio: Ecco perchè. Con la prima puntata di Temptation Island già molta carne è stata messa al fuoco: una delle coppie che ha fatto più scalpore è stata quella formata da Ciavy e Valeria. E’ … Leggi su youmovies

zazoomblog : Ciavy e Valeria a Temptaion Island scoppia la bomba: “La coppia ha lasciato il villaggio” - #Ciavy #Valeria… - infoitcultura : Temptation Island 2020, Valeria e Ciavy: 'Vogliamo capire se è amore o solo abitudine' - zazoomblog : Valeria e Ciavy di Temptation Island: lo spoiler sul loro destino - #Valeria #Ciavy #Temptation #Island: - zazoomblog : Valeria e Ciavy di Temptation Island: lo spoiler sul loro destino - #Valeria #Ciavy #Temptation #Island: -