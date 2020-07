Christillin: «Professionismo punto di partenza e di arrivo» – ESCLUSIVA (Di domenica 5 luglio 2020) Evelina Christillin, membro Uefa presso la Fifa, parla della crescita del calcio femminile negli ultimi anni. Le sue parole Da anni Evelina Christillin, membro Uefa presso la Fifa, si batte per il riconoscimento del Professionismo nel calcio femminile italiano, e ora che il traguardo sembra sempre più vicino, ne ha parlato a Calcionews24. La Figc ha stabilito il Professionismo per il calcio femminile dalla stagione 2022/2023. Che traguardo è per il movimento? «Sicuramente è un traguardo importante. Dal 2015 se ne è cominciato a parlarne, si arriva a questo risultato dopo tanto tempo, perché sono passati 5 anni e c’è stato un Mondiale che ha rilanciato il calcio femminile. Dovremo aspettare per l’attuazione completa fino al 2022/2023, ma penso che si possa dire che si comincia a lavorare non solo su parole ma su ... Leggi su calcionews24

junews24com : Evelina Christillin: «Professionismo anche merito di Andrea Agnelli» - ESCLUSIVA - -

Ultime Notizie dalla rete : Christillin Professionismo Evelina Christillin: «Professionismo anche merito di Andrea Agnelli» – ESCLUSIVA Juventus News 24 Christillin: «Professionismo punto di partenza e di arrivo» – ESCLUSIVA

Da anni Evelina Christillin, membro Uefa presso la Fifa, si batte per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile italiano, e ora che il traguardo sembra sempre più vicino, ne ha parlato ...

Calcio femminile: assegnato alla Juventus lo scudetto per la stagione 2019/20

Assegnato alla Juventus femminile il titolo di Campione d’Italia 2019/20, in occasione del Consiglio Federale della Figc che si è tenuto oggi e che ha definito le graduatorie delle competizioni nazion ...

Da anni Evelina Christillin, membro Uefa presso la Fifa, si batte per il riconoscimento del professionismo nel calcio femminile italiano, e ora che il traguardo sembra sempre più vicino, ne ha parlato ...Assegnato alla Juventus femminile il titolo di Campione d’Italia 2019/20, in occasione del Consiglio Federale della Figc che si è tenuto oggi e che ha definito le graduatorie delle competizioni nazion ...